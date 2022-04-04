Мифы о покупке недвижимости

Недвижимость проще купить, чем продать? И всегда ли у покупателя ограниченный бюджет на приобретение недвижимости? Мифов вокруг покупки и продажи жилья сформировалось много, поэтому эксперты Topnovostroek и МБК решили их развеять. Рассказываем о популярных мифах о недвижимости с примерами, и опровергаем их с объяснениями.

Проще покупать недвижимость по сравнению с покупкой

В обществе сложилось мнение, что купить квартиру можно за неделю, а продавать придется почти год. Но если следовать технике продаж, продать объект удастся за месяц, а на покупку уйдет не менее года.

Пример. Максим и Ирина восемь лет живут с родителями и воспитывают двух несовершеннолетних детей. Супруги продали квартиру, доставшуюся по наследству с третьего показа. На продажу ушло три недели. Думали, что купить квартиру будет еще проще, но в выбранном районе они не могли найти подходящий вариант. Продавали квартиру по завышенной цене без ремонта, или дом их не устраивал. Купить двухкомнатную квартиру супруги смогли через восемь месяцев поиска, но в другом районе.

Продаются все квартиры на рекламных порталах

Если увидели объявление о продаже квартиры, устраивает цена, район, фотографии, то это не значит, что купите недвижимость. Продавец выставил объявление о продаже по нескольким причинам. Чаще всего — для продажи, но есть и другие варианты.

Пример. Собственник хочет посмотреть, будет ли спрос на его недвижимость и сколько дадут за квартиру. После предварительной оценки лот убирается с рекламных площадок. Другая ситуация — продавец пытается избавиться от объекта из-за проблем с документами. Если цена занижена, проверьте документы. Бывает и такое, что собственник поругался с родственниками или членами семьи, поэтому продает квартиру, выставляет низкую цену. Но после примирения с членами семьи убирает объект с продажи.

У покупателя всегда ограничен бюджет

Это неправда. Покупатель при покупке недвижимости закладывает в бюджет и стоимость отделки, покупку мебели. Чаще всего покупатель смотрит квартиры, на которые у него есть деньги с запасом.

Пример. Семейная пара искала двухкомнатную квартиру без отделки. В выбранной локации найти ничего не могли. Тогда они купили трехкомнатную квартиру, цена которой обошлась на 2,5 млн руб. дороже ранее запланированного бюджета. Семейная пара просто отдала деньги, отложенные на ремонт, и решила жилищный вопрос.

Зачем нанимать юриста, если все проверит банк?

Покупатели думают, что если сделку заключают через банк, никакие документы им проверять не надо. Все за них сделают сотрудники банка, поэтому юристы и агенты — это трата денег. Но банк защищает только свои интересы, а не покупателя. Тщательно проверять документы кроме вас никто не будет. Если не разбираетесь, можете попасть в неприятную ситуацию или купить квартиру с обременениями, несколькими собственниками.

Пример. Алексей покупал двухкомнатную квартиру в Москве по цене на 2 млн руб. ниже рыночной. Реальная цена объекта —12 млн руб., а его продавали за 10 млн. Сделку Алексей планировал проводить самостоятельно без участия агентов и юристов. Но знакомый адвокат Алексея проконсультировался с другом, который специализируется на недвижимости и выяснил следующее. Квартиру продавала соседка хозяйки, которая живет в Молдавии. Сюда приезжать она не собиралась, а документы, дающие право вступления в собственность утеряны. От такой сделки все отказывались, потому что в случае продажи права собственности не переходят новому владельцу.

Подводим итоги: мифы о продаже недвижимости