 

Таможенная служба наградила лучшего параллельного импортёра страны

04.04.2022, 14:11, Разное
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Федеральная таможенная служба провела награждение лучшего параллельного импортёра страны Дмитрия В., амнистированного после принятия Госдумой закона об изъятии из правового поля термина “контрабанда” и ликвидации соответствующей статьи из УК РФ.

Дмитрий был задержан в 2018 году на таможенном пункте Светогорск в Ленинградской области. Оперативникам удалось накрыть организованную преступную группировку, без лицензии правообладателя, ввозившую из Финляндии шариковые подшипники. Своими действиями контрабандисты за три года нанесли казне убытки на сумму 500 млн рублей. 

Согласно приговору Дзержинского районного суда города Выборга от 15 сентября 2018 года, Дмитрий и соучастники, среди которых три сотрудника Федеральной таможенной службы, были приговорены к 5 годам тюремного заключения. Свой срок они отбывали в одном из исправительных учреждений на территории Республики Карелия. 

В марте 2022 года постановлением правительства было принято решение о допустимости параллельного импорта и отмене термина “контрабанда” в случае, если речь идёт о критически важных товарах. Все граждане, осуждённые по статье УК РФ, были амнистированы. 

Руководителю Федеральной таможенной службы было поручено установить имена лиц, которые на протяжении последних пяти лет ввезли в Россию товаров параллельного импорта на наибольшие суммы, наградить их грамотами и поощрить материально. 

Уличенные в пособничестве к контрабанде сотрудники таможни будут восстановлены на рабочих местах и получат компенсацию в размере ежемесячной зарплаты с момента увольнения. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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