 

«Колумбайн» внесли в перечень террористических и экстремистских организаций

04.04.2022, 13:50, Новости дня
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Движение «Колумбайн» (движение запрещено в РФ как террористическое) внесено в официальный перечень террористических и экстремистских организаций, сообщили в Росфинмониторинге.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Национальная часть, организации: 1. Колумбайн* (международное молодежное движение «Колумбайн»)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Понятие «колумбайн» вошло в обиход массовой культуры после трагедии в одноименной американской школе в 1999 году, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения. В некоторых странах мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщал, что число подростков, состоящих в сообществах «шутинга» в соцсетях, растет и уже превысило в РФ 70 тыс. человек.

Напомним, 2 февраля Верховный суд Российской Федерации признал движение «Колумбайн*» террористическим.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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