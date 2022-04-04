 

Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии

04.04.2022, 13:50, Новости дня
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Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александару Вучичу по случаю победы на выборах президента Сербии, сообщила пресс-служба Кремля.

В послании, Путин отметил, что «итоги голосования в полной мере подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александара Вучича, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов РФ и Сербии», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, Вучич победил с результатом 59,55%, такие данные были после подсчета 90% голосов. Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 58-60%.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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