Путин поздравил Вучича с победой на президентских выборах в Сербии

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Александару Вучичу по случаю победы на выборах президента Сербии, сообщила пресс-служба Кремля.

В послании, Путин отметил, что «итоги голосования в полной мере подтверждают широкую поддержку сербскими гражданами курса Александара Вучича, направленного на решение актуальных социально-экономических задач и проведение самостоятельной, независимой внешней политики», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Это, несомненно, отвечает интересам братских народов РФ и Сербии», – подчеркнул российский лидер.

Напомним, Вучич победил с результатом 59,55%, такие данные были после подсчета 90% голосов. Явка на президентские и парламентские выборы в Сербии составила 58-60%.

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