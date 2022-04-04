Музыка нас связала: 10 пар на красной дорожке премии “Грэмми-2022”

Этой ночью в США прошла музыкальная премия “Грэмми”. Мы уже рассказали о победителях, среди которых не оказалось, к расстройству многих, группы BTS, и собрали лучшие женские образы с красной ковровой дорожки. Теперь же настала очередь пар – их, к слову, было немало.

Кажется, всеобщее внимание фотографов разделилось этим вечером меж двух пар – Джастином и Хейли Бибер и Кортни Кардашьян с Трэвисом Баркером. Для Хейли это уже второй выход после того, как она попала в больницу с подозрением на инсульт (неделю назад модель пришла на вечеринку Vanity Fair, которая состоялась сразу после премии “Оскар”). Вчера для выхода в свет Хейли выбрала лаконичное белое платье-бандо Saint Laurent, а Джастин – оверсайз-костюм Balenciaga с майкой вместо рубашки и надел розовую шапку (видимо, чтобы не простудиться).

Сестра Ким Кардашьян и барабанщик группы Blink-182 сейчас активно готовятся к свадьбе, однако “репетировать” свадебные образы не спешат. Кортни, которую уже несколько недель подозревают в беременности, выбрала черный костюм со смелыми вырезами на талии и глубоким декольте, а Трэвис – черный костюм, на который он накинул пальто цвета фуксии. На их фоне пример “классической” голливудской пары показали Джон Ледженд и Крисси Тейген.

Все парные выходы премии “Грэмми” смотрите в галерее HELLO.RU. Чтобы перейти в нее, нажмите на фото ниже.