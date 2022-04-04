 

Криштиану Роналду поделился новым семейным фото с беременной Джорджиной Родригес и детьми

04.04.2022, 13:30, Разное
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Криштиану Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес скоро снова станут родителями. У пары родится двойня. В ожидании прибавления в семействе Криштиану и Джорджина проводят много времени со своими детьми. Футболист, который особенно трепетно относится к детям, поделился новым фото с изображением беременной подруги и всех их чад. На нем семья в полном составе позирует на лужайке, лежа прямо на траве. Все – и дети, и взрослые – были одеты в спортивные костюмы, причем мальчики – в синие, а девочки – в розовые. Несмотря на общий план, рассмотреть уже совсем большой живот Джорджины труда не составляет.

Семья – это все, – коротко подписал Криштиану фотографию. 

Криштиану Роналду с семьей

Напомним, что Криштиану и Джорджина официально не женаты, что совсем не мешает им воспитывать четверых детей. Скоро они ожидают появления на свет еще двоих – Джорджина беременна двойней, о чем стало известно в конце октября прошлого года. Пара не скрывает и пол будущих детей. В декабре 2021 года Криштиану и Джорджина опубликовали в соцсетях видео, на котором дети лопают два шарика, из них сыпятся голубые и розовые конфетти. По этому можно судить, что в семье родятся мальчик и девочка.

Отметим, что старший сын капитала португальской сборной по футболу 11-летний Криштиану Роналду младший пошел по стопам отца и теперь играет за “Манчестер Юнайтед”. Об этом сообщили на официальном сайте английской команды в феврале. Юный футболист взял игровой номер 7 — под таким же во взрослой команде клуба выступает его отец.



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