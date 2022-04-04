Как пережить кризис – Личное мнение

Скажу предельно откровенно: в моём окружении нет ни одного человека, на ком бы ни отразилась мировая повестка дня.

Все, как минимум, в стрессе: кто-то валяется в панических атаках, кто-то — побухивает в депрессняке, каждую свободную минуту залезая в новости и пугаясь.



Фото: istockphoto.com

Но есть и другие: да, они тоже нервничают. Но нервяк их — совершенно другого качества.

Он подобен электрическому разряду: выталкивает из зоны комфорта, но не в депрессию или апатию, а в новые возможности.

Любой кризис — это не только стресс, но и возможности. Даже трагедия может открыть перед человеком новые возможности. Даже трагедия, осознайте вы это уже, наконец!

Слово «кризис», написанное по-китайски, состоит из двух иероглифов: один означает «опасность», другой — «благоприятная возможность». Джон Кеннеди.

Не знаю, хорошо ли знал Кеннеди китайский, но в возможностях и кризисах он разбирался точно.

Сейчас — кризис. Это — тоже совершенно точно.

Я призываю вас собраться и поработать. Прежде всего, над собой. В непонятные времена лучше всего инвестировать в себя.

Учите уже, наконец, английский!

Это — лучшее, что вы, на мой взгляд, можете для себя сделать сегодня. Знание языка может открыть перед вами возможности, которые помогут вам не просто выплыть, но и перейти на более высокий уровень жизни.

Сейчас вам в это верится с трудом, но завтра вы поймёте, как я была права.

В сети школ ALIBRA SCHOOL разработана уникальная (это я вам как дипломированный лингвист говорю) методика изучения языка, которая позволяет освоить его в кратчайшие строки.



Фото: istockphoto.com

Общий курс Skyrocket — серьёзная заявка на то, чтобы «вырасти» с нуля до уровня Upper Intermediatе всего за 8 месяцев. Это очень быстро, поверьте.

Сегодня вы даже заказ в ресторане на английском еле делаете, а, пройдя курс Skyrocket, вы, скорее всего, сможете вести на этом языке переговоры и работать с иностранными партнёрами.

Если так случится, ваша ценность на рынке труда должна вырасти в разы.

По моей ссылке вы получите сертификат на 10 тысяч рублей на онлайн-обучение.

В общем, с большим удовольствием и от всей души не просто рекомендую, но и настоятельно советую! Именно сейчас.

В общем, хватит ныть. Начинайте учиться.

В вашей жизни были кризисы? Сломали вас или сделали сильнее? Как вышли? С какими потерями или, может, с победами?

Рассказывайте. Вдохновляйтесь и вдохновляйте!

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