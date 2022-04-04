Босоножки на платформе, большие сумки, оверсайз: весенние тренды для сезонного обновления гардероба

Именно весной, когда оживает вся природа, возникает желание сменить имидж и обновить гардероб. Чтобы создать стильные и модные луки, следует ориентироваться на актуальные тренды. Вот на какие современные тенденции стоит обратить внимание.

Оверсайз

Весной базовой вещью вашего капсульного гардероба точно должен стать блейзер оверсайз. Это универсальное изделие, которое вписывается и в офисный, и в повседневный стиль. Чтобы выглядеть по-весеннему свежо и нарядно, выбирайте какой-нибудь яркий цвет.

Юбка миди

Весной мало кто может похвастаться бронзовым загаром. Логично предположить, что вы можете не гореть желанием выставлять ножки на всеобщее обозрение. В этом случае настоящим спасением станет юбка миди. У нее оптимальная длина как для офиса, так и для улицы.

Брюки клеш

Хотя джинсы скинни по-прежнему остаются актуальными, их можно записать в категорию вечной классики. Если же говорить об актуальных трендах, то нельзя не отметить брюки клеш. На прохладную весну выбирайте теплые изделия, например из верблюжьей шерсти.

Платье с цветочным принтом

Весной так и хочется создать какой-нибудь нежный, воздушный, легкий и романтичный образ. Для этого лучше всего подойдут изделия с цветочным принтом. Например, платье.

Обратите внимание на конфигурацию рисунка. Платье в крупные цветы больше подойдет для тех, кому нужно скрыть худобу, поскольку чем крупнее принт, тем больше он полнит. Если хочется казаться стройнее, тогда нужно отдавать предпочтение мелким орнаментам.

Босоножки на платформе с каблуком

Если вам предстоит выход в свет, какое-нибудь торжественное мероприятие, тогда смело можете надевать обувь на высокой платформе с каблуком. Учитывайте, что такая модель довольно специфическая, и не только в плане удобства. Если ее сочетать с коротким платьем или мини-юбкой, то рискуете выглядеть слишком вызывающе, поэтому подбирайте изделия длины миди.

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Джинсовый комбинезон

Если простые джинсы кажутся вам скучными и банальными, то обратите внимание на комбинезон из денима. Такая одежда удобная, хорошо вписывается в повседневный стиль.

Платье мини

Если есть желание продемонстрировать стройные ножки и точеную фигурку, не бойтесь надевать платья мини. То, что такие изделия в тренде, свидетельствуют последние показы новых коллекций именитых дизайнеров, представленные на Неделе моды в Нью-Йорке.

Большие сумки

Клатчи, поясные сумки и мини-модели сумок можете пока откладывать в дальний ящик. Сейчас в моде вновь большие и вместительные аксессуары.