 

Выставил за порог с пузом и тихо развелся: что стало с женой Николая Фоменко

04.04.2022, 12:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Николай Фоменко всегда отличался особой скрытностью. Ведущий не любит рассказывать о своих любовных делах, однако именно эта часть его жизни будоражит поклонников больше всего. К своим 59 годам актер успел четырежды жениться, пять раз стать отцом и получить репутацию сердцееда. Многие до сих пор вспоминают скандальный брак артиста с Марией Голубкиной, но в его личной жизни была и другая неоднозначная глава – союз со второй женой Людмилой Гончарук.

Фоменко и Гончарук познакомились в середине 80-х. Николай проходил службу в армейском ансамбле, а Людмила была там солисткой танцевального состава. Между молодыми и творческими людьми вспыхнул роман, который быстро привел к свадьбе. Избранники поженились в 1985 году – вскоре после того, как Фоменко развелся со своей первой женой. Существует мнение, что именно Гончарук стала тому причиной.

Второй брак артиста просуществовал около 10 лет и пришелся на пик популярности группы “Секрет”. Слава коллектива гремела на всю страну, однако о существовании Людмилы его многочисленные поклонники даже не подозревали. Так же незаметно для публики состоялся и развод. К тому же, вскоре после него Фоменко женился вновь.

Артист строил отношения с новой супругой Марией Голубкиной, а предыдущая тем временем продолжала хранить молчание. Только спустя несколько лет Гончарук призналась, что возлюбленный выставил ее за порог с внушительным животом. Людмила родила дочь Дарину вскоре после расставания, а воспитывал ее уже совсем другой отец.

После развода со звездой Людмила Гончарук нашла свое счастье с другим мужчиной. Дмитрий Одинцов подарил падчерице свою фамилию, вырастил ее как родную и стал прекрасным родителем. Дарина считает мужчину своим настоящим отцом, но не отрицает родства со звездой. Впрочем, делать это было бы бессмысленно – она выросла копией Николая Фоменко и унаследовала его актерские гены.

Уже несколько лет Дарина Одинцова служит в одном из театров. Некоторые считают, что своими успехами молодая актриса обязана знаменитому родителю, но это не так. Одинцова видела Фоменко всего один раз, когда приходила к нему на концерт, однако эта встреча не заставила их наладить общение. В 2019 году девушка потеряла маму, но ее поддержкой, к счастью, по-прежнему остается отчим. Не так давно Дмитрий отвел падчерицу под венец – Дарина создала новую ячейку общества с коллегой по театру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08 / Панайотов взволновал поклонников архивным снимком с покойной Началовой

11.12 / Мнение: Трамп скрывает данные об отравлении Навального

30.04 / Мнение: “Ради лучшего мира”

24.04 / Лукашенко раскрыл подробности разговора с Путиным

23.03 / На юге Москвы появится новый микрорайон

05.03 / Платформы привлекли к ответственности за призывы к противоправным действиям

22.05 / Под маской: к чему приводит утаивание настоящих чувств и эмоций в отношениях

07.11 / Свитер-пончо, брючный костюм и яркие цвета: модные тенденции на холодный сезон для женщин в возрасте

19.01 / Пушков: Роль президента Зеленскому совершенно не удалась

22.02 / Певица Валерия вспомнила о домашнем насилии со стороны мужа и недавнем убийстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика