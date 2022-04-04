 

Роскомнадзор заблокирует сайты всех иностранных компаний, ушедших из России

04.04.2022, 12:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роскомнадзор принял решение оградить страну от доступа граждан к сервисам, которые официально отказались работать в России.

Это позволит сохранить нервы и время пользователей сети, а также позаботиться о защите суверенного интернета и конституционного строя, поскольку в большинстве случаев сайты содержат антироссийские заявления.

Под блокировку по распоряжению Генпрокуратуры попадут все сайты компаний и сервисы, которые заявили о том, что прекращают бизнес в стране и перестают оказывать услуги по территориальному признаку.

– Единственный способ для компаний разблокировать сайт и вернуться на рынок страны это последовать закону «о приземлении», других вариантов для компаний нет. Подать заявление они смогут лично в многофункциональных центрах в любом регионе России, поскольку федеральный портал Госуслуги и личный кабинет Роскомнадзора, принимающие заявления дистанционно из других стран в целях безопасности не доступны, – сообщают в ведомстве.

Ожидается, что блокировки завершатся до конца апреля. В Роскомнадзоре заметили, что данные действия помогут гражданам определиться с альтернативными сервисами и сделать выбор в отношении ресурсов, расположенных на территории страны, которые обеспечивают стабильность, надежность и высокое качество обслуживания граждан.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.03 / Экономика: В России придумали новый способ борьбы с ростом цен

19.10 / В Хабаровске 100-й день подряд прошли протесты в поддержку Фургала

10.05 / Встреча Путина и Зеленского может породить новый всплеск противостояния – политолог Злобин

29.10 / Мнение: Как Польша пыталась выиграть, но проиграла газовую игру

29.07 / Ученые разработали новый метод визуальной оценки старения мозга

17.08 / Наличие собеседника снижает опасность развития болезни Альцгеймера

26.09 / Лиза показала Максиму Галкину и Гарри, как заниматься йогой

25.03 / Хабаровск появится на новой купюре в 1000 юаней

13.07 / Сара Джессика Паркер и Кристин Дэвис на съемках продолжения “Секса в большом городе” в Нью-Йорке

14.12 / Ольга Зуева показала редкое фото подросшей дочери Козловского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика