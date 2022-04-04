Роскомнадзор заблокирует сайты всех иностранных компаний, ушедших из России

Роскомнадзор принял решение оградить страну от доступа граждан к сервисам, которые официально отказались работать в России.

Это позволит сохранить нервы и время пользователей сети, а также позаботиться о защите суверенного интернета и конституционного строя, поскольку в большинстве случаев сайты содержат антироссийские заявления.

Под блокировку по распоряжению Генпрокуратуры попадут все сайты компаний и сервисы, которые заявили о том, что прекращают бизнес в стране и перестают оказывать услуги по территориальному признаку.

– Единственный способ для компаний разблокировать сайт и вернуться на рынок страны это последовать закону «о приземлении», других вариантов для компаний нет. Подать заявление они смогут лично в многофункциональных центрах в любом регионе России, поскольку федеральный портал Госуслуги и личный кабинет Роскомнадзора, принимающие заявления дистанционно из других стран в целях безопасности не доступны, – сообщают в ведомстве.

Ожидается, что блокировки завершатся до конца апреля. В Роскомнадзоре заметили, что данные действия помогут гражданам определиться с альтернативными сервисами и сделать выбор в отношении ресурсов, расположенных на территории страны, которые обеспечивают стабильность, надежность и высокое качество обслуживания граждан.

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