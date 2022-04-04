 

Мнение: Рамадан и спецоперация

04.04.2022, 12:35, Разное
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео и рассказал о штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе: «Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов».

А три дня назад Кадыров поздравил мусульман всего мира с наступлением священного Рамадана.

И в своем поздравлении не забыл чеченцев, находящихся в спецкомандировке на спецоперации на Украине. Так и сказал глава Чечни:  «Они прекрасно и в крайней степени профессионально справляются с поставленными задачами, но мусульманин все же не может пребывать в спокойствии, пока его брат по вере находится в пучине сражений. В связи с этим призываю вас, уважаемые братья и сестры, сделать пост этого года ключом к вратам ответа на дуа о благополучии и скорейшей победе наших бесстрашных парней: подкрепите пост благословениями Пророка Мухаммада ﷺ, милостыней, ночными намазами, дуа, взаимным прощением и любовью друг к другу! Пусть Всевышний примет наши старания и окутает нас Своей милостью» (отсюда).

Мне показалась странной трактовка свешенного месяца Рамадан. Вроде бы на время месяца Рамадана должны быть прекращены все войны, споры и конфликты? Вроде бы месяц Рамадан – месяц только для поклонения Аллаху, а не для боевых действий.

Или я не прав?

Источник: Ирек Муртазин



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