Путин поздравил Орбана с победой на выборах в Венгрии
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Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии.
«Глава Российского государства выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов РФ и Венгрии», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
Напомним, накануне правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.
Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.
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