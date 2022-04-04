Путин поздравил Орбана с победой на выборах в Венгрии

Президент РФ Владимир Путин поздравил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с победой возглавляемой им партийной коалиции на выборах в Государственное собрание Венгрии.

«Глава Российского государства выразил уверенность, что, несмотря на непростую международную обстановку, дальнейшее развитие двусторонних партнерских связей в полной мере отвечает интересам народов РФ и Венгрии», – говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, накануне правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии.

Орбан занимает должность премьер-министра Венгрии с 2010 года.

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