 

Песков высказался о понимании патриотизма

04.04.2022, 12:29, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос о значении патриотизма сообщил, что это любовь к Родине и готовность на любые жертвы для своей страны.

«Это больше идеологическая дискуссия, хотя никакого двойного прочтения у слова «патриотизм» – нет и быть не может. Патриотизм – это любовь к своей родине, готовность на любые жертвы для своей страны, когда это требуется. Вот это и есть патриотизм. И все, что в этом понимании укладывается – все это и является патриотизмом. И, конечно, соревнования в том, кто больше является патриотом, вряд ли нужно, тем более в такой момент, когда мы все должны быть объединены, что собственно и происходит вокруг нашей страны, вокруг нашего президента в таких сложных условиях, с которыми мы сейчас сталкиваемся», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее Песков заявил, что среди российских знаменитостей есть те, которые испугались или не поняли событий на Украине, но они не являются врагами государства.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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