Командир расчета «Панциря» рассказал о бесчисленных сбитых беспилотниках ВСУ

Один из зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», задействованных на Украине, сбил уже семь самолетов, один вертолет и так много беспилотников, что военные их уже даже не считают, рассказал командир расчета этого комплекса.

Командир расчета рассказал, что «на машине отмечено у нас восемь звезд, это восемь успешно сбитых целей», а именно «семь самолетов противника и один вертолет», передает РИА «Новости».

«Данный комплекс показывает себя очень эффективно. Комплекс и в эту минуту контролирует небо над позициями российских военных. Всего десять секунд нужно подразделению, чтобы из дежурного режима перейти в боевой», – добавил он.

Кроме того, по его словам, беспилотников зенитчики уничтожили уже настолько много, что «сбились со счета».

Как уточнили в российском военном ведомстве, радары комплекса видят воздушную цель на расстоянии до 100 километров. По крупным объектам «Панцирь» стреляет высокоточными и маневренными ракетами.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения беспилотника комплексом «Панцирь».

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