Голливудская Леди Гага, сексуальная Дуа Липа: 10 лучших образов премии “Грэмми-2022”

Обычно главное музыкальное событие года в плане моды проходит ярко и броско, с примесью сумасшествия. Но в этом году бал правила классическая сдержанность и голливудский шик. Вместо ироничных и чрезмерно сексуальных луков на красной дорожке MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе то и дело мелькали минималистичные формы и строгие силуэты.

Одной из самых ярких представительниц классического движения стала Леди Гага, одетая в черно-белое платье Armani Privé с пышным шлейфом, дополненное массивными бриллиантами Tiffany & Co. С чистого листа – то есть, с простого белого платья в пол от Saint Laurent – начала Хейли Бибер, на груди которой деликатно сверкало колье из 18-каратного золота с бриллиантами Tiffany & Co. Певица St. Vincent появилась в мерцающем платье Gucci с перьями, детали которого отсылали к оскароносному образу Джессики Честейн. В наряде принцессы перед фотокамерами кружилась Рэйчел Зеглер в Dior Haute Couture, а певица Tinashe поддержала тренд на пастельные оттенки и появилась в нежно-розовом луке с огромным бантом.

Леди Гага в Armani Privé Хейли Бибер в Saint Laurent St. Vincent в Gucci

Недостатка в традиционных черных платьях также не ощущалось: на темной стороне в этот вечер оказались Холзи в Pressiat, Билли Айлиш в Rick Owens, Лили Олдридж в Nensi Dojaka. Отличилась Дуа Липа, которая вновь обратилась к культовым образам из 90-х: на прошлом “Грэмми” она воссоздала наряды Кристины Агилеры и Наоми Кэмпбелл, а в этом году – Синди Кроуфорд в Atelier Versace, платье с корсетом и кожаными ремешками.

Дуа Липа в Versace Холзи в Pressiat (украшения – Tiffany & Co) Аллисон Расселл в Delcore Рэйчел Зеглер в Dior Haute Couture (украшения – Tiffany & Co) Билли Айлиш в Rick Owens Tinashe Лили Олдридж в Nensi Dojaka