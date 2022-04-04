Принц Чарльз оказывал знаки внимания актрисе сериала “Жители Ист-Энда” в присутствии Камиллы

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская посетили съемочную площадку популярного сериала “The EastEnders” и понаблюдали за тем, как идут съемки серий, посвященных платиновому юбилею королевы.

“Жители Ист-Энда” – одна из наиболее популярных телепрограмм в Великобритании. Она выпускается с 1985 года и на сегодняшний день насчитывает около шести с половиной тысяч серий. В нем показана повседневная жизнь простых обитателей вымышленного округа Уолфорд в восточной части Лондона. Вместе со всей страной в июне они будут праздновать 70-летие восшествия на престол королевы Елизаветы II. Но, чтобы успеть смонтировать и озвучить эти серии к июню, снимать летние эпизоды нужно уже сейчас. Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз встретились со съемочной группой во время съемок сцены, на которой жители Альберт-сквер празднуют платиновый юбилей королевы на уличной вечеринке.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская с продюсерами сериала Кейт Оутс и Крисом Кленшоу

Королевская чета пообщалась с актерами, в том числе, с Джиллиан Тейлфорт, которая играет в этом сериале с первого эпизода. Наследник британского престола блеснул своими знаниями о сюжетных линиях сериала. А во время съемок общего фото на память он увидел, что актрисе Летиции Дин холодно, и предложил ей свое пальто. Она была восхищена галантностью принца Чарльза:

Потрясающе, что у нас была возможность отметить предстоящий платиновый юбилей королевы встречей с принцем Уэльским и герцогиней Корнуолльской. Это войдет в историю “The EastEnders”. Но особенно запоминающимся этот день станет для меня, ведь принц Уэльский вручил мне свое пальто, чтобы я согрелась. Какой джентльмен, какая пара, какая, как мы говорим в Ист-Энде, настоящая семья!

Принц Чарльз и актриса Летиция Дин