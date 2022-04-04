Мнение: Письмо: “Как говорить с родственниками из Украины?”

Братские страны – это не фигура речи.

Это о том, что население этих стран тесно связано и перемешано. Это значит, что мать там, дочь тут, муж оттуда, жена отсюда, сестра и брат буквально, а не фигурально оказались по разные стороны военных лагерей.

Проще всего тем русским, у кого нет в Украине родственников и близких друзей.

Но и сложней тоже, поскольку проще демонизировать тех, кто демонизирует этих. А ненависть – главная причина упадка физического и морального, как бы вас ни бодрило это чувство. Бодрит, но разрушает, помните об этом.

Чтобы снизить ненависть, важно не провоцировать другую сторону на нападки, поскольку в случае постоянных нападок на вас относиться сочувственно будет практически невозможно.

Заметили это, друзья?

oola_sun

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Заводила аккаунт специально, чтобы писать вам. Чем больше читаю вас, с самого практически начала, тем более стыдно задавать вопросы про свою жизнь. Я надеюсь, что это потому, что ценные знания, которые вы даете своей аудитории, приживаются в нас, даже когда нам сложно опознавать в себе основную причину своих проблем.

Вопрос про ситуацию на Украине.

Сейчас я в тупике, как и многие, кто со своими близкими по разные стороны баррикад. Я не вижу возможности найти ответ, как быть сейчас, сама. Во мне обе национальности, но живем сейчас в России и родина моя там. Мне повезло и я в безопасности и тепле, у меня есть еда, комфорт, семья любимая, мы сохранили работу.

(Здесь мы видим, что автор испытывает вину, что ей хорошо, когда другим плохо. Чувство вины такого рода в любой момент может превратиться в гнев на тех, перед кем “вина”. Кто может объяснить механизм?)

Но отношения с родственниками по ту сторону границы стремительно рушатся. Вы писали, что нет никакого морального права обсуждать цели операции с теми, кто буквально сидит в погребе с детьми.

(Я это писала про военных. Нет морального права дискутировать с дивана с военными. А с теми, кто в погребе сидит, просто глупо)

Я стараюсь делать так и просто как-то поддерживать словами любви и узнавать информацию, кто где и в безопасности ли.

(Слова любви – это не поддержка. Нужно отрефлексировать, что словами любви в данном случае вам хочется извиниться, а не поддержать. Поддержать – это дать опору. А какая опора родственникам в Украине от вашей любви?)

Но все теперь воспринимается агрессивно, как лицемерие от нас, фразами из телевизора мне задают вопросы, почему мы не идем на протесты, почему мы ненавидим их и хотим уничтожить.

(Я сегодня пост постараюсь написать о плохом “вы”. Это когда “вы нас убиваете”. Как думаете, кого повергает в ужас такое? И как правильно реагировать?)

И так у многих моих знакомых, кто в той же ситуации. Я очень люблю своих близких и не хочу спорить с ними, что-то доказывать и не имею, наверное, морального права. Не могу отмалчиваться, чувствую что это предательство, ведь понимаю, что людьми движет страх сейчас и отчаяние.

(Автор не может “отмалчиваться”, потому что считает свои слова “поддержкой”, чем-то полезным для родственников, ценности чего глупыши не понимают. Она не рефлексирует, что ей хочется просить прощения, поэтому ее обижает, когда родственники отвечаю буквальное “если виновата, исправляй вину”)

Реальный страх смерти за себя и своих маленьких детей, и за взрослых детей, которые взяли в руки оружие не по своей воле. Не могу и оправдываться за свою страну, я гражданка РФ, свою страну я тоже искренне люблю и уважаю. Более взрослые родственники, которые смотрят телевизоры чаще с двух сторон, начинают ругаться по телефону. Но уже не важно какая информация, и кто прав, факт – что все, что происходит, крайне болезненно. Не звонить и не писать мы не можем.

(Лучше всего осознать в таком случае, что это вам, а не им нужна информация, живы ли они, все ли в порядке. Если это осознать, не будет гнева, что вас не благодарят за звонки, а огрызаются. Не звоните. А если не можете, говорите спасибо, что вам отвечают и сообщают то, что вы хотите узнать)

Я вас очень прошу, напишите пожалуйста, как именно переводить этот негатив хоть в какое-то перемирие.

(Надо избавиться от иллюзии, что вы можете “боль развести руками”. Можете не усугублять, это максимум)

Со своими эмоциями я справляюсь, но как найти слова, чтобы говорить сейчас с теми, кто начинает нас ненавидеть? Что делать, чтобы не потерять близких? Искренне вам благодарна за все, что вы делаете все эти годы.

(Если есть возможность оказаться материальную и физическую помощь, надо это сделать. Если нет возможности, дать понять, что готовы при первой же возможности. И все. Все остальное надо просто переносить. Далеко не все проблемы можно решить)