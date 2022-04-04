Мнение: Новая мотивация

Если на поле боя могут сохраняться какие-то иллюзии на результат, то информационную войну Кремль проиграл навылет, в одни ворота. Возможно, сохранялись какие-то варианты заключения мирного договора на тех или иных условиях, после чего хоть какие-то санкции могут быть сняты, но сейчас после истории с Бучей (а чем дольше длиться эта «спец-операция», тем таких историй будет больше) ни о каком снятии санкций речи быть не может. Напротив, будет ультиматум: выдайте военных преступников, а тогда мы подумаем. Что-то вроде югославского сюжета, где в конечном итоге Запад додавил Милошевича и искал еще достаточно много лет весь список обвиненных в геноциде.

Требования становятся все жестче: фактически российской знати теперь готовятся предъявить условие, кардинально отличающееся от предыдущих (тогда оно звучало: уберите Путина, и мы оставим вам хотя бы часть награбленного). Теперь это условие будет иным: привезите нам Путина, и вы (возможно) не пойдете с ним на скамью подсудимых. Согласимся, это сильно отличающиеся предложения. И мотивация другая.

(В скобках можно отметить, что турбо-патриотическая общественность взахлеб радуется санкциям и заморозкам активов, убеждая друг друга, что теперь-то олигархам терять нечего, и они, наконец, начнут вкладывать и строить внутри страны. Наивные люди: олигархи потому и стали успешными, что они понятия не имеют, как что-либо развивать. Они прекрасно умеют разворовывать, прятать и выводить. Пилить бюджет, создавать прокладки. Развивать и строить — эти функции у них не развиты за ненадобностью. А потому предполагать, что вся эта камарилья за пару месяцев вдруг изыщет в своих глубинах этот функционал, разовьет его до уровня таланта и применит — это как-то даже не смешно.)

Мотивировать российскую «элиту» алчностью не удалось. Знать-бурундук, конечно, горюет о своих потерянных уже, теряемых сейчас и неизбежно теряемых в будущем запасов в своих хтонических норках. Но трусость оказалась выше алчности. Теперь их начнут давить именно страхом. Им предложат бояться не за свое добро, а за свою шкуру: либо пойдете прицепом к фюреру на скамью, либо все-таки решите эту небольшую проблему.

Пройдет немного времени, и новая позиция по отношению к Кремлю и российским правящим группировкам будет сформулирована. В ее основу будет положено обвинение в геноциде и военных преступлениях. Людям из списка, который неизбежно появится, терять будет уже нечего. Остальных будут стращать включением в этот список.

У кремлевских можно диагностировать эффект Даннинга-Крюгера: они настолько тупы, что не понимают уровень своей тупости. Они полагают, что война — это когда танчики, самолетики и ракеты. Ну, и много солдатиков. Однако современная война — это целый комплекс экономических, промышленных, финансовых инструментов. И подавляющее превосходство в когнитивной сфере. Информационно Кремль уже проиграл, и даже неважно, что из демонстрируемых картинок чистая правда, что — полу-правда, а что — нарисованная виртуальная реальность. Кондовая пропаганда в самых худших традициях не в состоянии с этим ничего сделать. И не могла с самого начала. Но чтобы понять это, нужно самим находиться не в прошлом-позапрошлом веке, а в сегодняшнем дне. Что для них просто недоступно.

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