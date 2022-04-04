 

Группировка ДНР блокировала населенный пункт Новотошковское

04.04.2022, 11:05, Новости дня
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Группировка ДНР развивает наступление, освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР продвинулись на два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», в ходе боев было уничтожено «до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника», передает РИА «Новости».

Вместе с тем «подразделения народной милиции Луганской республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга».

Ранее сообщалось, что боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля.

Президент Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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