Группировка ДНР блокировала населенный пункт Новотошковское

Группировка ДНР развивает наступление, освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР продвинулись на два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», в ходе боев было уничтожено «до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника», передает РИА «Новости».

Вместе с тем «подразделения народной милиции Луганской республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга».

Ранее сообщалось, что боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины.

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля.

Президент Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.

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