Группировка ДНР блокировала населенный пункт Новотошковское
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Группировка ДНР развивает наступление, освобожден населенный пункт Новобахмутовка, подразделения ЛНР продвинулись на два километра и блокировали населенный пункт Новотошковское, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой Народной Республики, развивая наступление, овладела укрепленным районом и освободила населенный пункт Новобахмутовка», в ходе боев было уничтожено «до роты 25-й воздушно-десантной бригады противника», передает РИА «Новости».
Вместе с тем «подразделения народной милиции Луганской республики продвинулись на глубину 2 километра и блокировали населенный пункт Новотошковское с востока и юга».
Ранее сообщалось, что боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля.
Президент Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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