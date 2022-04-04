 

Швыдкой счел «политическим кретинизмом» переименование «Русских танцовщиц» Дега

04.04.2022, 11:05, Новости дня
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Переименование «Русских танцовщиц» французского импрессиониста Эдгара Дега в украинских Национальной галереей в Лондоне – образец «политического кретинизма», нарушение авторских прав художника и свидетельство недальновидности, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Строго говоря, это еще один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость. Потому что, во-первых, это нарушает авторское право художника. Во-вторых, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими», – передает РИА «Новости» слова спецпредставителя президента.

Он добавил, что сложившаяся ситуация является «еще одним свидетельством недальновидности людей, которые это делают».

«Понятно, что есть политическая конъюнктура, но жизнь длинная, и она все расставит по своим местам. А для такого солидного учреждения, как Национальная галерея в Лондоне, которая много десятилетий работает с российскими музеями, такой политический гротеск, с моей точки зрения, непозволителен. Как говорится, бог им судья», – заключил он.

Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».

В марте на встрече с деятелями культуры президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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