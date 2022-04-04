В РФ за сутки госпитализировали 1,5 тыс. человек с коронавирусом

За минувшие сутки в РФ госпитализировали 1571 человека с коронавирусом, за это же время выздоровели 32 850 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 4 апреля текущего года в РФ количество госпитализаций за сутки составило 1 571 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,7%», – сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Выписано в связи с выздоровлением 32 850 человек, на 8% меньше по сравнению с 3 апреля; выявлен 15 291 новый случая COVID-19; подтверждено 287 летальных исхода.

Накануне госпитализировали 1981 человек с коронавирусом.

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