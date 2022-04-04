Джон Траволта отметил день рождения дочери в старинном английском замке

У Джона Траволты вчера был праздник – день рождения дочери Эллы Блю. Ей исполнилось 22 года. Актер, который тяжело переживал смерть матери своих детей – Келли Престон (ее не стало в 2020-м году) отметил этот день скромно. В публикации в социальных сетях Джон рассказал, что день рождения дочери они провели вместе за английским чаепитием. Пост-поздравление также стал мини-анонсом – Траволта рассказал о своей новой работе.

С днем рождения, моя дорогая Элла! Я тебя так люблю. Мы здесь, в Англии, пьем послеобеденный чай, чтобы отпраздновать это событие, – написал Джон Траволта, и добавил, – и я также здесь, чтобы снять короткометражный фильм под названием “Пастух” по мотивам книги Фредерика Форсайта, которую я всегда любил.

В маленьком ролике, опубликованном Траволтой, актер вместе с дочерью за красиво накрытым столом действительно пьют чай, а за окном открывается вид на ухоженный двор английского замка.

Элла Блю и Джон Траволта

Напомним, что Элла Блю – второй из троих детей Джона Траволты и его покойной жены, актрисы Келли Престон. Они поженились 12 сентября 1991 года. Через год в семье появился первенец – сын Джетт, в 2000 году родилась Элла Блю, а еще десять лет спустя сын Бенджамин.

Старший сын Джона и Келли погиб 2 января 2009 года в возрасте шестнадцати лет в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки, в ванной комнате дома семьи Траволты на Багамских островах. С тех пор супруги регулярно посещали психотерапевта, который, по их словам, помог им сохранить брак и рассудок.

После потери сына Траволта активно занялся благотворительностью, основав в память о нем фонд Jett Travolta Foundation. В июне 2010 года актер и его супруга Келли Престон пожертвовали 10 тысяч долларов Детскому фонду Нельсона Манделы во время поездки в Южную Африку.

Келли Престон умерла в июле 2020 года в возрасте 57 лет после двухлетней борьбы с раком молочной железы.

Джон Траволта и Келли Престон с детьми – Эллой Блю и Бенджамином, 2018 год