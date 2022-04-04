Мнение: Банальность постановочных зверств

Несколько банальностей.

1. Очевидно, что история с Бучей просто 1 в 1 копирует аналогичную методологию постановочных обвинений, которую все желающие могли наблюдать в Сирии (безотносительно того, живы или мертвы участники постановочной картинки) с 2012 года, когда чего только "кровавый Асад" не творил в Сирии.

2. Очевидно, что такие истории будут продолжаться, как много лет они продолжались в Сирии. Более того, в следующих сериях сериала мы наверняка увидим серию "Зловещее нападение русских с использованием химического оружия". В Сирии этим занимались "борцы за свободу Сирии". На Украине этим занимаются "борцы за свободу Украины". Шаблон один и тот же, потому что хозяин всего этого действа один и тот же. Исполнители снимают картинку для медиа, которое используется дипломатами побуждающими дальнейшие действия. Причем на всех уровнях процесс управляется из одного центра.

3. Аргументы России в мейнстримовых медиа и на дипломатическом уровне восприняты не будут, потому что это не дискуссия, а война на уничтожение. Поэтому предоставляемые РФ факты будут отметаться по принципу "если факты противоречат вере, то тем хуже для фактов". Какую веру хотят навязать, не трудно оценить по риторике подконтрольных США неолиберальных СМИ.

4. Тем не менее, России важно разъяснять механизм подобных провокаций внутри страны для собственных граждан, а также информационно работать с теми группами в западном обществе, которые также не купились на "истории о зверствах режима Асада" – тут с одной стороны есть антиимпериалистические левые, а с другой стороны – альтернативные правые. Так что полностью забивать на эту работу нельзя.

5. Само собой, такие провокации будут использованы для введения новых санкций против РФ и интенсификации поставок оружия, а также для демонизации РФ и расчеловечивания ее населения.

6. Важно помнить по сирийскому опыту – несмотря на целую пачку подобных провокаций, они не помогли США и их сателлитам добиться победы в Сирийский войне. Ни Восточная Гута, ни Хан Шейхун не помешали победе Асада. Соответственно, осознавая смысл и последствия подобных провокаций, а также осуществляя необходимые мероприятия по их купированию, необходимо продолжать осуществления операций на Украине до достижения поставленных целей, чему собственно такими провокациями и пытаются помешать.

Если уж заявились на борьбу с "Империей лжи", будьте готовы к ее привычному инструментарию ведения войны. А то, всего лишь еще одна провокация, а некоторые уже носы повесили. Не переживайте, будут еще. Более циничные и кровавые.

Учитесь держть удар.

PS. На заглавной фотографии, попытка украинской пропаганды пробить новое дно, выдавая тело убитой в Мариуполе девушки (снимал ее Патрик Ланкастер) за "жертву российских войск в Гостомеле". Это опять же к вопросу о том, чем кормят аудиторию авторы фейков про "геноцид в Буче".

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