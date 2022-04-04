В Москве изменится график работы больниц из-за ситуации с COVID-19

Благодаря значительному уменьшению ежедневного числа заразившихся коронавирусом график работы больниц было решено перестроить. Усиленный режим работы, который был введен во время разгара пандемии коронавируса, больше не нужен.

Теперь власти региона начнут уделять большее внимание плановой медицинской помощи. Около пяти тысяч коек уже вернули из режима работы в ковидных госпиталях на обычный график. Большая часть из медицинских точек, которые были центрами по борьбе с ковид, будет законсервирована. Это госпитали в ледовом дворце “Крылатское”, “Сокольники”, автомобильном торговом центре “Москва”, а также в павильоне № 75 на ВДНХ.

Большинство амбулаторных КТ-центров перешло на обычный режим приема пациентов. Также в плановый режим работы вернулась часть реабилитационных центров, где временно располагались обсервационные залы для москвичей с легкими формами ковида. При этом пациентов с подтвержденным коронавирусом в Москве продолжают принимать 11 больниц на более чем три тысячи коек. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Среди больниц, которые принимают зараженных ковидом людей, городская клиническая больница имени С.И. Спасокукоцкого, больницы № 51 и 52, инфекционные клинические больницы № 1 и 2, Московский клинический центр инфекционных болезней “Вороновское”, детские больницы № 6 и имени З.А. Башляевой.

В случае необходимые власти Москвы готовы вновь развернуть более 22 тысяч коек для пациентов с коронавирусом.