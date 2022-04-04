Южная Корея захотела укрепить альянс с США

Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль будет укреплять военно-политический союз с США и совместно с Вашингтоном работать над решением ракетно-ядерной проблемы КНДР, сообщил в Вашингтоне депутат национального собрания (парламента) от партии «Гражданская сила» Пак Чин, возглавляющий делегацию, направленную избранным президентом.

«Юн Сок Ель и его администрация будут работать над укреплением союзнических отношений с США и прилагать совместные усилия для решения различных проблем, включая северокорейскую», – сообщил Пак Чин журналистам в вашингтонском аэропорту.

Он напомнил, что цель визита заключается в формировании совместной политики до того, как 10 мая избранный президент Республики Корея вступит в должность, передает ТАСС. «Мы встретимся с представителями администрации США, Конгресса и аналитических центров, чтобы заложить основу для укрепления союза между Сеулом и Вашингтоном, поставив двусторонние отношения на прочную основу», – добавил депутат.

Он указал, что в настоящее время на Корейском полуострове сложилась «непростая ситуация в сфере безопасности и возникло много вопросов, над решением которых Сеул и Вашингтон должны работать сообща». Это, в частности, мир и безопасность на Корейском полуострове, другие региональные и глобальные проблемы.

«Если Север предпримет конкретные шаги по денуклеаризации, мы сможем предложить ему экономическую помощь и сотрудничество», – подчеркнул политик. Пак Чин отметил, что встречи южнокорейской делегации с представителями США будут включать обсуждение реальных шагов, которые должен предпринять Пхеньян.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея продолжит развивать мощный ударный потенциал.

Напомним, 23 марта КНДР запустила ракету в сторону Японского моря. По данным северокорейской стороны, МБР «Хвасон-17» стартовала почти под прямым углом, пролетела расстояние около 1090 км, а максимальная высота полета ракеты составила 6248 км.

МБР находилась в воздухе 68 минут, после чего поразила условную цель в Японском море. Как отмечает Минобороны Японии, ракета упала в 150 км к западу от полуострова Осима на самом северном острове Хоккайдо, в пределах японской эксклюзивной экономической зоны.

Позже власти Японии подтвердили способность ракет КНДР достичь любой точки США.

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