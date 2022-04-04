Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве сохраняется благополучная ситуация с коронавирусом, однако не стоит забывать о вакцинации, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Хотя сегодня ситуация с ковидом остается достаточно благополучной, врачи рекомендуют не отказываться от вакцинации», – цитирует ТАСС Собянина.

Власти Москвы приняли решение продлить еще на три месяца программу стимулирования вакцинации от COVID-19. Таким образом, пожилые горожане, сделавшие прививку в течение этого периода, смогут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье» или компенсацию в размере 10 тыс. рублей.

«Материальная помощь точно не будет лишней», – отметил мэр.

В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья, в том числе: пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, биологически активная добавка «Омега 3», витамин D3 и многое другое. Обратиться за набором можно будет до 1 сентября 2022 года. Получить подарок или денежную компенсацию можно только один раз.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ опустился за неделю с 49,7% до 48%, вакцинация первым компонентом проведена более 89,4 млн раз, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

—