Мнение: О трагедии под Киевом — кто на самом деле виноват?

Я думаю мир не рухнет, если начать называть вещи своими именами. Не вот этими навязшими в зубах ярлыками — «резня», или «бойня» или даже «геноцид», — от которых за версту веет пропагандой. Вот именно своими. Когда гибнуть люди, сотни людей особенно молодых, здоровых, в полном расцвете сил, для других людей это в первую очередь трагедия. Это огромное горе, которому можно и должно сопереживать, сострадать. Всё остальное — поиски виноватых, анализ причин, жажда отмщения — это уже потом…

Думаю, и Россия не развалится тоже от нескольких слов правды…

Шокирующих фото и видео из-под столицы соседней страны за последние два дня было много. Очень много. Как обычно, первая реакция на шок — отрицание: «это не мы», «это всё фейк, постановка», «это они себя сами, лишь бы нас обвинить». Нет, это не подлость и не трусость в их исконном понимании. Так уж устроена человеческая психика, независимо от границ. Инстинктивное желание хотя бы в иллюзиях дистанцироваться от ужаса происходящего, который накрывает со всей его беспощадной силой. Да так, что шатаются скрепы и рушатся устои…

Потом будут и другие стадии. Мы все их знаем. Но сейчас и это неважно.

А важно сохранить в себе хотя бы каплю человечности. Не превратиться в бойцов «диванных войск», не уйти на фронты информационных войн, не стать «колёсиком и винтиком» огромной пропагандистской машины хоть с той стороны, хоть с этой. Важно выразить сочувствие тем, кого эта трагедия коснулась напрямую. Кому, быть может, уже завтра хоронить отца, брата, сына, сестру…

Да, совершенно ясно, что им все эти соболезнования — глубоко по боку. Сочтут лицемерием. И понятно, кто теперь им «враг» навеки. Но мы разве не должны и в этой ситуации поступить по-людски?

Хотя бы просто помолчать вместо того, чтобы тут же бросаться в информационную контратаку.

Ну а потом настанет черёд неприятных вопросов. Наивных таких, «детских» вопросов. На которые придётся ответить честно. За себя, не за них.

И первое — как такое вообще могло произойти среди двух народов, в генетической памяти которых все ужасы двух самых разрушительных войн прошлого столетия?

Почему это стало возможным?

Есть такое «Правило пяти почему». Считается, что оно помогает анализировать причинно-следственные связи и устанавливать истинные причины событий. Только не спрашивайте, с какой стати этих «почему?» ровно пять, а не три и не семь и тем более не восемь… Но правило, как говорят, работает.

И оно действительно немного «детское».

Итак,

1. Почему это вообще стало возможным?

Не умножая сущностей без необходимости, можно ответить просто. Потому, что Некто главный 24 февраля отдал некий приказ . Только поэтому «всё заверте…».

2. Но почему он отдал такой приказ?

Опять же не вдаваясь в подробности принятия решений на высоком уровне, можно ответить просто и без прикрас. Потому, что посчитал текущий момент наиболее благоприятным для выполнения такого приказа. Альтернативное предположение, что «кто-то» стоял с дулом у виска и буквально вынудил, заставил отдать этот приказ, едва ли можно назвать разумным. То есть, приказывающий действовал по собственной воле и на основании всей имевшейся у него информации.

3. Но почему у него на столе оказалась именно такая информация, подменившая собой «полную картину»? Почему все помощники и советники, как теперь выясняется, вводили его в заблуждение буквально по всем вопросам, от чисто военных до геополитических?

Потому что именно он сформировал такую систему управления, a.k.a. «вертикаль власти», в которой лояльность ценится намного выше профессионализма и в которой залогом «выживания» на каждом уровне является лишь умение угодить начальству, в том числе и в плане информации. Пока #нефть была дорога́, избыток ресурсов компенсировал дефицит управленческих компетенций, ну а потом уже «система сложилась»…

4. Почему же он выстроил вокруг себя именно такую систему, разве не понимал, что однажды она его «подведёт под монастырь»?

Тут нельзя не признать, что таков естественный ход развития любого абсолютизма. Сначала всячески выжигается конкуренция мнений, идей и программ в социуме. Затем под «единомыслие» выстраивается вообще вся политическая система, оппозиция же маргинализируется, стигматизируется и репрессируется. Потом уже не допускаются сомнения и в «ближнем круге», а единственно верным считается то мнение, которое угодно первому лицу, всё иное попросту изгоняется. И опять же, «абсолютная власть развращает абсолютно» ©

5. Но почему мы, 100+ миллионов россиян, вроде бы, имеющих прививку против советского тоталитаризма с его единой руководящей и направляющей силой, с его «кремлёвскими старцами», совершившими ошибку Афгана, допустили повторение пройденного? Почему мы снова — нет, не наступили на те же грабли, а буквально вляпались в то же г***но?

Тут, наверное, не стоило бы выискивать особый «ген рабства» или ссылаться на «морок». Если окинуть мысленным взором минувшие 20+ лет, нельзя не признаться честно: он делал в основном то, что мы считали «правильным». Да, после нищеты и разрухи 1990-х, когда и федеральный бюджет принимался в режиме закулисного торга с новоявленными «капитанами бизнеса», возникшими из ниоткуда, казалось правильным прижать их всех к ногтю. Отобрать НТВ у Владимира Гусинского, отправить на зону Михаила Ходорковского, «вызвать доктора» к Игорю Зюзину. Казалось правильным «мочить в сортире» и «принуждать к миру». Казалось правильным «размазать печень по асфальту» всем этим либералам и расквитаться за десятилетия «национального унижения» от #США стремительным и где-то даже молодецким «возвратом #Крым­а». Всё это бурно одобрялось народными массами, всё соответствовало их глубинным чаяниям. До сих пор соответствует, возможно.

Так что не он один шёл в том самом направлении, ведя туда всю Россию. Здесь как раз народ и «партия» едины, а маргинальное меньшинство не в счёт…

Ну и последний «наивный» и «детский» вопрос: кто за всё это ответит?

Ведь в том, что отвечать придётся, никаких сомнений нет?

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