Кронпринцесса Дании Мэри прилетела на каникулы в родную Австралию

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Кронпринцесса Дании Мэри прилетела на родину в Австралию. Она навещает друзей и родных, которых не видела с 2017 года.

Напомним, что кронпринцесса – в девичестве Мэри Дональдсон – родилась и выросла в Тасмании, куда ее родители эмигрировали в 1963 году. С кронпринцем Дании Фредериком она познакомилась в 2000 году во время Олимпийских игр в Сиднее. В августе 2002 года она переехала в Данию, а в мае 2004-го они поженились. Спустя год у них родился сын Кристиан, ставший вторым после Фредерика в очереди на престол, который сейчас занимает королева Маргрете II. Всего у супругов четверо детей – Кристиан, Изабелла, Винсент и Йозефина.

Тем не менее, время от времени Мэри прилетает в родную Австралию, где ее ждут не только родные, но и друзья юности, в том числе, ее близкая подруга Эмбер Петти. Папарацци уже заметили кронпринцессу гуляющей с Эмбер в центре Мельбурна. Для этой прогулки Мэри выбрала удобный повседневный образ: синие расклешенные джинсы, белую рубашку и сумочку из фактурной кожи от Loewe стоимостью 3550 долларов.

Австралийские таблоиды сообщают, что перед возвращением в Данию кронпринцессе предстоит полет в Тасманию.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик