От Богомолова до Семейки Аддамс: 10 новых спектаклей, на которые стоит сходить в апреле

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“Вишневый сад” и “Платонов болит”, Московский драматический театр на Малой Бронной



Театр на Малой Бронной в апреле переедет обратно на историческую сцену. Важные обновления затронут и репертуар театра Константина Богомолова: 15 и 16 апреля здесь покажут премьеру “Вишневого сада” Микиты Ильинчика (в роли Раневской Екатерина Волкова, в роли Дмитрий Цурский), а 20 и 21 апреля — премьеру еще одного спектакля по Чехову в постановке режиссера Александра Молочникова “Платонов болит”. Молочников обращается к первому драматургическому опыту Антона Чехова — пьесе, написанной им в 18 лет во время учебы в гимназии. В спектакле по-настоящему звездный состав: Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Екатерина Варнава, Александра Ревенко и другие.

Когда: 15, 16, 20 и 21 апреля

“Душа моя Павел”, РАМТ

Яна Палецкая (Алена), Даниил Шперлинг (Павел)

Большая премьера в Российском Академическом Молодежном Театре: спектакль “Душа моя Павел” по роману лауреата “Большой книги” Алексея Варламова в постановке худрука РАМТа Алексея Бородина. Это динамичный и, как всегда в РАМТе, многослойный и многонаселенный спектакль о взрослении и становлении личности. Главный герой – провинциальный юноша, волею обстоятельств ставший студентом филфака МГУ и столкнувшийся с реальностью 1980-х.

Когда: 14, 24 и 25 апреля, 19:00

“Магия целого”, Театр “Практика”



Алла Сигалова выпускает в “Практике” танцевальный спектакль “Магия целого” на музыку композитора Ираиды Юсуповой, которая обработала сэмплы из сочинений Владимира Мартынова, Ираиды Юсуповой, Владимира Николаева и Алексея Сюмака. Электронная музыка в постановке сочетается с неакадемическим вокалом и живым инструментальным исполнением. “Магия целого” — это история мужчины и женщины, матери и сына. Спектакль раскрывает сложные взаимодействия двух людей от рождения до трагического финала. В его основе — архетипический сюжет с мифологическими, религиозными и литературными отсылками.

Когда: 20 и 21 апреля

“Что делать”, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова



Ремастер спектакля Андрея Могучего “Что делать” – обновлённая и актуализированная версия постановки, ставшей в 2014 году первой работой режиссёра на сцене БДТ в качестве худрука. В основе постановки – “Что делать?” Николая Чернышевского. В центре сюжета – история женщины на пути освобождения от различного рода “тюрем”: родительского дома, фиктивного брака, любви и от самой себя.

Теперь Лопухова играет Андрей Феськов, а Кирсанова – Лёня Нечаев. Роль главной героини Веры Павловны исполнит актриса Нина Александровна, роль Красоты – Варвара Павлова. “Cверхчеловека” Рахметова будет играть Виктор Княжев. В роли Автора – Борис Павлович. В спектакле также участвуют народные артисты России Ируте Венгалите, Георгий Штиль, Валерий Дегтярь и другие. Инсценировку по мотивам Чернышевского написали драматурги Александр Артёмов и Дмитрий Юшков – основатели независимого петербургского театра ТРУ. Вместе с Могучим они работали над спектаклем “Процесс” в дюссельдорфском Schauspielhaus.

Когда: до 3 апреля

“Слуга двух господ. Russian Edition”, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина



В Московском драматическом театре имени Пушкина состоится премьера спектакля Юрия Муравицкого “Слуга двух господ. Russian edition”. Молодое поколение театра представит комедию Карло Гольдони.

В этом году исполняется 315 лет со дня рождения реформатора европейского театра драматурга Карло Гольдони. За прошедшие три века его пьесы не потеряли своей актуальности — персонажи по-прежнему узнаваемы, а сюжеты — увлекательны. Молодая команда актёров Театра Пушкина во главе с режиссёром Юрием Муравицким переосмысляет комедию Гольдони, сочетая классические итальянские маски и традиции русского скоморошества, и вместе с прекрасными художниками Галей Солодовниковой и Екатериной Щегловой готовят настоящий балаган. С одной стороны — итальянская комедия дель арте, с другой — русский вертеп.

Когда: 2 и 3 апреля

“Человек из Подольска. Сережа очень тупой”, Мастерская Брусникина

Название премьеры “Мастерской Брусникина” в Музее Москвы смонтировано из названий двух пьес Дмитрия Данилова: “Человек из Подольска” и “Сережа очень тупой”. Спектакль о сложносочиненной и непредсказуемой реальности, в которой героям приходится отказаться от привычного взгляда на вещи, пересмотреть шаблонное восприятие своей жизни и повседневности. Здесь у каждого есть возможность получить уникальный опыт, посмотреть свой отдельный спектакль: обе пьесы будут идти одновременно, параллельно на двух сценах, а порядок просмотра повлияет на восприятие. Спектакль выпустила режиссер Марина Брусникина в союзе с художником-постановщиком Саввой Савельевым.

Когда: 8 апреля, 19:00

“Мама, я в Москве”, Театр “Практика”



Алексей Золотовицкий ставит в “Практике” спектакль по рассказам актрисы Дины Губайдуллиной. В них с иронией говорится о проблемах, не понаслышке знакомых миллениалам. Как человеку из провинции приспособиться к современным ритмам и реалиям мегаполиса? Как существовать молодой независимой женщине в мире, где феминизм соседствует с патриархальными устоями?

Героиня моноспектакля не выходит на пикеты за женские права и не любит феминитивы. Она просто живёт в недавно построенной высотке в Красногорске, смотрит в окно, разговаривает с соседями и мечтает. Своей искренностью и прямотой её монолог напоминает “Дрянь” Фиби Уоллер-Бридж. Только ракурсы неизменно отличаются. В тексте “Мама, я в Москве” много лиризма и образности, которые в соединении со здоровой иронией создают неповторимый колорит. В полтора часа Дина объединяет события целого дня, наполненного путешествиями по городу, случайными встречами со странными и не очень людьми. Её героиня вспоминает детство, оценивает своё поведение со стороны и вовлекает публику в происходящее.

Когда: 8 апреля

“Семейка Аддамс”, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина



На сцене Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Тюменский Большой драматический театр покажет мюзикл “Семейка Аддамс” (The Addams Family), основанный на историях персонажей американского художника-карикатуриста Чарльза Аддамса. Сюжет строится вокруг нового романтического увлечения дочери, Венсдей Аддамс, которая влюбляется в “нормального” молодого человека Лукаса Байнеке. Они решают устроить “обычный” ужин, чтобы познакомить своих родителей. Зрителям предстоит стать свидетелями этого необыкновенного, полного сюрпризов вечера.

Мюзикл “Семейка Аддамс – история семьи, любви и дружбы. Это два с половиной часа шоу, 23 музыкальных номера, живой вокал, оригинальная хореография, невероятная атмосфера, захватывающий сюжет, неподражаемый юмор странной семейки. Постановочная группа – блестящие профессионалы, создавшие множество успешных спектаклей и мюзиклов в Москве и многих других городах России.

Когда: 5, 6 и 7 апреля

“Ходжа Нассредин”, Золотая Маска в кино



Кукольный спектакль Тимура Бекмамбетова “Ходжа Насреддин” откроет восьмую программу показов “Золотая Маска в кино”. Театральный дебют Бекмамбетова получил четыре номинации на премию “Золотая Маска”: “Лучший спектакль в театре кукол”, “Лучшая работа режиссера” (Тимур Бекмамбетов, и ученица Резо Габриадзе – Анна Викторова), “Лучшая работа художника”, “Лучшая работа актера” (Евгений Шавкунов, Евгений Миронов). Куклы в постановке также говорят голосами Константина Хабенского, Чулпан Хаматовой, Виктора Вержбицкого, Игоря Золотовицкого, Инги Оболдиной и Елизаветы Боярской.

В программе “Золотой Маски в кино” заявлено еще три спектакля. Это “Школа жен” Театра им. Вл.Маяковского. Мольеровскую комедию в новом переводе Дмитрия Быкова поставил Миндаугас Карбаускис, спектакль получить пять номинацию на премию. Также будет показан “Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция” Мастерской Петра Фоменко, заявленный в восьми категориях “Золотой Маски”, в том числе за работу режиссера (Дмитрий Крымов) и мужскую роль (Евгений Цыганов). Кроме того, зрители смогут увидеть недавнюю премьеру Театра им. Евг.Вахтангова “Вoйна и мир” режиссера Римаса Туминаса.

“Золотая Маска в кино” – это трансляции в кинотеатрах спектаклей-номинантов и лауреатов Российской Национальной театральной Премии “Золотая Маска”, а также знаковых премьер нового театрального сезона. Показы организованы фестивалем “Золтая Маска” и проектом Проект TheatreHD при поддержке Министерства культуры РФ и Сбера.

Показы “Золотой Маски в кино” пройдут в кинотеатрах проекта TheatreHD и объединенной сети кинотеатров (Синема Парк, Формула Кино, Кино Окко) в более чем 60 городах России.

Когда: 15 апреля