 

Власти Литвы призывают горожан своевременно сбивать сосульки в своих квартирах

04.04.2022, 9:11, Разное
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В связи с прекращением поставок природного газа в страны Прибалтики власти Литвы выпустили для жителей памятку об организации быта в новых условиях.

В частности, владельцам городских квартир рекомендуют сбивать с потолка сосульки до того, как они достигнут длины в 20 сантиметров.

20-страничная инструкция, которую бесплатно раздали литовцам, объясняет, как правильно эксплуатировать печку-буржуйку, как заклеивать окна фольгой, как ковры на стенах помогают утеплить помещение и другие практические советы по жизни в новых условиях.

Рекомендуется начать закаливание и полностью отказаться от использования горячей воды, в пищу предпочитать сырую рыбу и сухари. Особую опасность жизни горожан представляют сосульки, которые, если их вовремя не сбить, могут упасть на голову и нанести серьёзные увечья.

– Каждый раз, сбивая с потолка сосульку, повторяйте: «вот тебе, Путин!» Это придаст вам сил и убедит в том, что вы поступаете правильно. Мы – свободный народ, который может жить и без оккупационного газа. Наши предки 90 тысяч лет жили без центрального отопления и горячей воды, и сегодня мы должны вспомнить их славные традиции, – рассказала мэр Вильнюса Лайла Даваускене.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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