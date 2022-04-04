ВС поддержал предложение ввести ответственность за исполнение санкций в России

Верховный суд РФ (ВС) поддержал предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории страны, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Клишас сообщил в Telegram, что ВС «поддержал наши предложения об уголовной ответственности за исполнение санкций на территории России».

О разработке соответствующих поправок к Уголовному кодексу ранее говорил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он указывал, что есть случаи, когда российские компании, в том числе с государственным участием, отказываются работать с подсанкционными банками и предприятиями под предлогом того, что сами рискуют попасть под ограничительные меры.

Напомним, после начала специальной военной операции РФ на Украине страны Запада ввели против РФ санкции, которые обернулись для ЕС угрозой продовольственного и топливного кризисов.

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