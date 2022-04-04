 

России предрекли рекордную прибыль на фоне санкций

04.04.2022, 8:23, Новости дня
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Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработает на них почти 321 млрд долларов, достигнув рекордного положительного сальдо, считают эксперты Bloomberg.

Агентство называет ожидаемые показатели торгового и платежного баланса «блестящими», передает РИА «Новости».

«Несмотря на (…) удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов», – считают аналитики.

Кроме того, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».

Отмечается, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля. Между тем в США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем секрет чудесного укрепления рубля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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