 

УАЗ готовится вывести на рынок новый антикризисный микроавтобус без электроники и с полным приводом

04.04.2022, 8:11, Разное
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Ульяновский автомобильный завод готовится вывести на автомобильный рынок России новое семейство “антикризисных” машин – в них нет дефицитной импортной электроники, они практически целиком состоят из отечественных компонентов, а ещё могут работать даже в самых отдалённых районах, благодаря полному приводу.

В пресс-релизе завода говорится, что новая линейка будет обладать классическим дизайном и высокой ремонтопригодностью. Головной моделью семейства станет микроавтобус, который предложат в том числе экстренным службам, а дополнят гамму фургон, компактный бортовой грузовик и его вариант с дубль-кабиной. Кроме того, машины будут в значительной степени унифицированы с популярными моделями, хорошо известными во всех уголках страны.

Неизвестно, как инженерам УАЗ удалось столь быстро спроектировать новое семейство. Предприятие не раскрывает своих секретов, но приглашает всех заинтересованных на презентацию, которая состоится в конце лета на возрождённом Московском международном автомобильном салоне (ММАС-2022).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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