 

Шайа Лабаф и его возлюбленная Миа Гот впервые стали родителями

04.04.2022, 8:00, Разное
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Шайа Лабаф и Миа Гот впервые стали родителями. Об этом стало известно, благодаря видео, попавшем в сеть. На нем видно, как актер и его возлюбленная гуляют с новорожденным в детской коляске. Кадры сделаны в Пасадене в округе Лос-Анджелес. 

Отметим, что сами новоиспеченные родители никаких комментариев не давали. 

Вообще, Шайа Лабаф один из самых скрытных звезд Голливуда. О том, что у 35-летнего актера и его девушки, 27-летней Мии Гот скоро будет ребенок, стало известно в ноябре прошлого года тоже благодаря папарацци, которые засняли беременную подругу Лабафа в лосанджелесском ресторане. Для поклонников актера новость стала полной неожиданностью, поскольку пара не объявляла о возобновлении отношений. 

Напомним, бывшие супруги воссоединились в марте прошлого года: папарацци застали актера на пробежке рядом с его новой шикарной виллой в Пасадене стоимостью 5,5 миллиона долларов в компании Мии. Влюбленные не скрывали чувства, смеялись и целовались во время передышки на скамейке. Также на кадрах были видны блестящие на солнце кольца, очень похожие на обручальные. Новые фото и кадры годичной давности звезды упорно игнорируют и не спешат делиться личным с журналистами.

Шайа Лабаф и Миа Гот встретились в 2012 году на съемках “Нимфоманки” Ларса фон Триера, а 10 октября 2016 года принесли клятвы любви и верности на свадебной церемонии в Лас-Вегасе, где их поженил двойник Элвиса Пресли. Спустя два года их отношения дали первую серьезную трещину, причиной тому стало пристрастие Лабафа к алкоголю. Ради любимой актер сумел справиться с зависимостью и полностью погрузился в работу над фильмом по собственной биографии, сценарий к которому Шайа написал сам. 

На тех съемках Шайа и познакомился с бывшей невестой Роберта Паттинсона, певицей Талией Дебретт Барнетт, выступающей под псевдонимом FKA Twigs. И их отношения вышли за рамки съемочной площадки. Официально о своих отношениях они объявили в конце сентября 2018 года, появившись под руку на красной дорожке San Sebastian Film Festival. Вскоре Миа подала на развод.

Миа Гот и Шайа Лабаф, 2014 год



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