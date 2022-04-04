“Грэмми-2022”: полный список всех лауреатов премии

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В ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе состоялась 64-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми”. Церемонию, которая впервые с начала пандемии прошла в полноценном формате при полном зале зрителей, второй год подряд вел актер и комик Тревор Ноа. Об этом было известно с 1 декабря. Изначально вручение престижной музыкальной премии планировали в канун Нового года – 31 декабря. Однако, потом решили перенести на более поздний срок из-за распространения Омикрон-штамма.

Триумфатором церемонии стала рок-группа Foo Fighters. Коллектив бывшего барабанщика Nirvana Дэвида Грола получил сразу три награды – в номинациях “Лучший рок-альбом”, “Лучшая рок-песня” и “Лучшее исполнение музыки в жанре рок”. Впрочем, чествовать группу не церемонии не получилось. Foo Fighters отсутствовали на вручении из-за трагедии в коллективе – 25 марта не стало барабанщика группы Тейлора Хокинса.

С тремя наградами с церемонии ушла и 18-летняя Оливия Родриго, которая, в том числе, была признана лучшим новым артистом.

Silc Sonic – Андерсон Паак и.Бруно Марс и Оливия Родриго

Полный список лауреатов премии “Грэмми-2022”:

Песня года

Silc Sonic – Leave The Door Open

Лучший новый артист

Olivia Rodrigo

Лучшее сольное поп-исполнение

Olivia Rodrigo – drivers license

Лучший традиционный вокальный поп-альбом

Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale

Лучший вокальный поп-альбом

Olivia Rodrigo – Sour

Лучшая танцевальная/электронная запись

Rufus Du Sol – Alive

Лучший танцевальный/электронный альбом

Black Coffee – Subconsciously

Лучшее рок-исполнение

Foo Fighters – Making A Fire

Лучшая рок-песня

Foo Fighters – Waiting On A War

Лучший рок-альбом

Foo Fighters – Medicine At Midnight

Лучший альтернативный альбом

St. Vincent – Daddy’s Home

Лучшее R&B-исполнение

Silk Sonic – Leave The Door Open, Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings

Лучшее традиционное R&B-исполнение

H.E.R. – Fight For You

Лучшая R&B-песня

Silk Sonic – Leave The Door Open

Лучший R&B-альбом

Jazmine Sullivan – Heaux Tales

Лучший урбан-альбом

Bad Bunny – El Ultimo Tour Del Mundo

Лучшее рэп-исполнение

Baby Keem feat. Kendrick Lamar – Family Ties

Лучшее исполнение мелодичного рэпа

Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby – Hurricane

Лучшая рэп-песня

Kanye West feat. Jay-Z – Jail

Лучший рэп-альбом

Tyler, The Creator – Call Me If You Get Lost

Лучший латинский поп-альбом

Alex Cuba – Mendo

Лучший иммерсивный аудиоальбом

Alicia Keys – Alicia

Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа

Andra Day – The United States Vs. Billie Holiday

Лучший саундтрек для визуальных медиа

Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross – Soul, Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit

Лучший музыкальный фильм