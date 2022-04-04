“Грэмми-2022”: полный список всех лауреатов премии
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В ночь на 4 апреля в Лас-Вегасе состоялась 64-я церемония вручения музыкальной премии “Грэмми”. Церемонию, которая впервые с начала пандемии прошла в полноценном формате при полном зале зрителей, второй год подряд вел актер и комик Тревор Ноа. Об этом было известно с 1 декабря. Изначально вручение престижной музыкальной премии планировали в канун Нового года – 31 декабря. Однако, потом решили перенести на более поздний срок из-за распространения Омикрон-штамма.
Триумфатором церемонии стала рок-группа Foo Fighters. Коллектив бывшего барабанщика Nirvana Дэвида Грола получил сразу три награды – в номинациях “Лучший рок-альбом”, “Лучшая рок-песня” и “Лучшее исполнение музыки в жанре рок”. Впрочем, чествовать группу не церемонии не получилось. Foo Fighters отсутствовали на вручении из-за трагедии в коллективе – 25 марта не стало барабанщика группы Тейлора Хокинса.
С тремя наградами с церемонии ушла и 18-летняя Оливия Родриго, которая, в том числе, была признана лучшим новым артистом.
Silc Sonic – Андерсон Паак и.Бруно Марс и Оливия Родриго
Полный список лауреатов премии “Грэмми-2022”:
Песня года
- Silc Sonic – Leave The Door Open
Лучший новый артист
- Olivia Rodrigo
Лучшее сольное поп-исполнение
- Olivia Rodrigo – drivers license
Лучший традиционный вокальный поп-альбом
- Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale
Лучший вокальный поп-альбом
- Olivia Rodrigo – Sour
Лучшая танцевальная/электронная запись
- Rufus Du Sol – Alive
Лучший танцевальный/электронный альбом
- Black Coffee – Subconsciously
Лучшее рок-исполнение
- Foo Fighters – Making A Fire
Лучшая рок-песня
- Foo Fighters – Waiting On A War
Лучший рок-альбом
- Foo Fighters – Medicine At Midnight
Лучший альтернативный альбом
- St. Vincent – Daddy’s Home
Лучшее R&B-исполнение
- Silk Sonic – Leave The Door Open, Jazmine Sullivan – Pick Up Your Feelings
Лучшее традиционное R&B-исполнение
- H.E.R. – Fight For You
Лучшая R&B-песня
- Silk Sonic – Leave The Door Open
Лучший R&B-альбом
- Jazmine Sullivan – Heaux Tales
Лучший урбан-альбом
- Bad Bunny – El Ultimo Tour Del Mundo
Лучшее рэп-исполнение
- Baby Keem feat. Kendrick Lamar – Family Ties
Лучшее исполнение мелодичного рэпа
- Kanye West feat. The Weeknd & Lil Baby – Hurricane
Лучшая рэп-песня
- Kanye West feat. Jay-Z – Jail
Лучший рэп-альбом
- Tyler, The Creator – Call Me If You Get Lost
Лучший латинский поп-альбом
- Alex Cuba – Mendo
Лучший иммерсивный аудиоальбом
- Alicia Keys – Alicia
Лучший альбом, являющийся компиляционным саундтреком для визуальных медиа
- Andra Day – The United States Vs. Billie Holiday
Лучший саундтрек для визуальных медиа
- Jon Batiste, Trent Reznor & Atticus Ross – Soul, Carlos Rafael Rivera – The Queen’s Gambit
Лучший музыкальный фильм
- Summer Of Soul
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