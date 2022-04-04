 

В Китае указали на обман РФ со стороны США

04.04.2022, 7:35, Новости дня
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США нарушили данные РФ после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это, пишут китайские СМИ.

Автор статьи в Global Times считает, что Вашингтон и его союзники восприняли распад СССР и социалистического блока как свою победу и начало нового мирового порядка, в котором они начнут доминировать. Американский политолог Фрэнсис Фукуяма назвал эти события «концом истории», передает РИА «Новости».

«США впоследствии нарушили свои обещания, данные постсоветской России, что НАТО не будет расширяться», –  говорится в публикации. По словам автора материала, попытки НАТО и ЕС посягнуть на сферы влияния России стали причиной конфликтной ситуации между сторонами.

«Это логическая особенность теории международных отношений, как повторяет ведущий ученый Джон Миршаймер, в которой одну страну хотят заманить в ловушку и окружить с помощью враждебного военного союза, что является прямым путем к конфликту. Запад не извиняется за это, полагая, что имеет право поступать так согласно логики «конца истории», – считает обозреватель GT.

Публицист отметил, что западная экспансия спровоцировала Евромайдан в Киеве, вызвав волну антироссийского национализма, которая стала началом геополитической борьбы за будущее Украины. «США и их союзники в своей гордыне отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, ведущих к сегодняшнему дню», – заключил автор.

Напомним, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что западные страны должны были расформировать Североатлантический альянс после распада Советского Союза.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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