Турция запланировала провести эвакуацию граждан с Украины в ближайшие дни

Анкара в ближайшие дни собирается провести эвакуацию граждан с Украины морским путем, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Акар сказал, что Турция «прилагает важные усилия для эвакуации всех мирных жителей», особенно турецких граждан, которые «испытывают трудности» на Украине. Анкара полагает, что «в ближайшие дни можно будет эвакуировать оттуда мирных жителей морским путем», передает ТАСС.

Напомним, по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана РФ выразила готовность оказать содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у украинских националистов в Мариуполе. Россия подготовила эвакуацию из Мариуполя, но гуманитарные операции оказались сорваны украинской стороной.

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