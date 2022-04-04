 

День Василия Теплого: что нельзя делать 4 апреля

04.04.2022, 7:23, Разное
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История

В народе Василий получил множество прозвищ. Все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Также особое внимание уделяли небу. синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. Их ели сами и раздаривали соседям, родне или бедным.

Что нельзя делать 4 апреля

В этот день запрещено заниматься одновременно множеством дел. В качестве примера можно привести готовку сразу нескольких блюд или одновременную готовку и стирку. Также нельзя выносить мусор, поскольку в дом может придти беда. Не стоит в этот день сушить постиранное на улице, заниматься рукоделиями, заниматься ремонтом одежды или обуви. Женщинам запрещается вытираться чужим полотенцем, так как это может привести к неверности мужа.

Приметы и традиции

  • Солнце всходит в красных кругах — к богатому урожаю.
  • Облака синего оттенка — будет тепло, но дождливо.
  • Вороны и другие птицы купаются в лужах — к теплу.
  • Снег на муравейнике сходит в первую очередь с северной стороны — лето будет теплым.
  • Ворона нахохлилась, сгорбилась и опустила крылья — к непогоде и дождю.
  • Трясогузки прилетели — скоро начнется ледоход.
  • Небо мутноватое, с мелкими и частыми облаками — погода ухудшится.
  • О плохой погоде говорят и волнистые облака, которые затянули небо.


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