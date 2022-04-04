День Василия Теплого: что нельзя делать 4 апреля

История

В народе Василий получил множество прозвищ. Все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Также особое внимание уделяли небу. синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. Их ели сами и раздаривали соседям, родне или бедным.

Что нельзя делать 4 апреля

В этот день запрещено заниматься одновременно множеством дел. В качестве примера можно привести готовку сразу нескольких блюд или одновременную готовку и стирку. Также нельзя выносить мусор, поскольку в дом может придти беда. Не стоит в этот день сушить постиранное на улице, заниматься рукоделиями, заниматься ремонтом одежды или обуви. Женщинам запрещается вытираться чужим полотенцем, так как это может привести к неверности мужа.

Приметы и традиции

Солнце всходит в красных кругах — к богатому урожаю.