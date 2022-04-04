Ирина Безрукова, Ирина Апексимова, Жасмин и другие на премьере спектакля в театре им. А. С. Пушкина

В Международный день смеха, 1 апреля, в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля “Слуга двух господ. Russian edition” режиссера Юрия Муравицкого. Комедию Карло Гольдони представило молодое поколение театра.

Первыми постановку увидели Ирина Безрукова, Ирина Апексимова, Лариса Вербицкая, Елена Захарова, Виктор Вержбицкий, Глафира Тарханова, Влад Лисовец, Олимпиада Тетерич и другие.

Юрий Муравицкий вместе с прекрасными художниками Галей Солодовниковой и Екатериной Щегловой приготовили сущий балаган. С одной стороны – итальянская комедия дель арте, с другой – русский вертеп. Кого больше: Труффальдино или Петрушки? Приходите, увидите! – отметил художественный руководитель Театра Пушкина Евгений Писарев.

Я знаю пьесу „Слуга двух господ“ Карло Гольдони практически наизусть и очень ее люблю. Мне было страшно интересно посмотреть версию театра Пушкина. Я очень много смеялась, удивлялась тому, как характеры знакомых героев могут заиграть новыми красками. Атмосфера в зрительном зале тоже была замечательная, настоящий праздник. Это спектакль, на который я просто обязана прийти ещё раз! Точно посоветую его своим друзьям и знакомым. И хочу пожелать долгой жизни этому спектаклю. Потому что это театр – радость, театр – хороший вкус, театр – стиль и театр – хорошее настроение! – поделилась впечатлениями Ирина Безрукова.

Ирина Безрукова Ирина Апексимова Евгений Писарев Жасмин Дарья Авратинская Директор театра Владимир Жуков Глафира Тарханова Влад Лисовец и Виктор Вержбицкий Анна Старшенбаум Лариса Вербицкая Алла Шишкина Наталья Гулькина Нелли Ермолаева Оксана Федорова Олимпиада Тетерич, Аниса Ашику, Виктория Соловьева Елена Захарова Сергей Жуков с женой Согдиана Режиссер Юрий Муравицкий