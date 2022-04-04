Баскетболисты «Црвены Звезды» отказались держать баннер в поддержку Киева

Игроки сербской «Црвены Звезды» не присоединились к акции литовского «Жальгириса» в поддержку Украины перед матчем регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги, сообщают информационные агентства.

Игроки «Жальгириса» и судьи во время традиционного проигрыша гимна турнира держали баннер цветов государственного флага Украины. Игроки сербского клуба, включая американцев Аарона Уайта и Нейта Уолтерса не присоединились к ним. Сербских игроков освистали литовские болельщики. Матч завершился победой «Жальгириса» в овертайме, передает ТАСС.

Напомним, за несколько дней до начала российской военной операции на Украине президент Сербии Александр Вучич заявил, что 85% сербов будут на стороне РФ что бы ни произошло.

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