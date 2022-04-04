Тайна смерти Нетты Форнарио – Оккультист, убитый призраками

Нетта Форнарио была оккультным практиком и она была найдена мертвой на острове Иона (Айона), Шотландия, после того, как объявила, что на нее напали духи. Что же с ней случилось?

Хотя детали, связанные с ее смертью, необоснованны и не могут быть проверены из-за отсутствия подтвержденной информации, тем не менее, это довольно увлекательная история.

О женщине по имени Нетта Форнарио, в целом известно немного, но факт, что в конце лета 1929 года она уехала из Лондона на Иону, небольшой шотландский остров, богатый фольклором и историей.

Нетте тогда было около 30 лет и она была далеко не самой обычной женщиной. Она называла себя членом группы “Альфа и Омега”, которая в свое время откололась от знаменитого Герметического ордена Золотой Зари.

“Альфа и Омега” практиковали оккультные практики, такие как ритуальная магия, карты Таро, мистицизм и твердая вера в силы телепатии. Помимо того, у Нетты был глубокий интерес к феям, а в народе считалось, что на острове Иона живут феи.

Непонятно, почему Нетта совершила это путешествие, однако она упаковала необычайно большое количество багажа, практически все свои вещи из лондонской квартиры, явно намереваясь пробыть на Ионе довольно долго.

Оказавшись на острове, Нетта Форнарио нашла жилье у местной хозяйки по имени миссис Макрей, которая имела привычку сдавать комнаты приезжим. Эти двое составляли странную пару – скромная островитянка и оккультный практик, но между ними сразу возникли дружеские отношения.

Нетта проводила большую часть своих дней, бродя по крошечному острову в одиночестве, а ночами занимаясь различными, предположительно оккультными, вещами в своей комнате.

В течение многих недель эта размеренная жизнь шла своим чередом, но когда подошла осень, начались странности. Первым признаком того, что происходит что-то подозрительное, было загадочное письмо, которое Нетта отправила своей лондонской экономке.

В письме было указано, что она будет вне связи на некоторое время, потому что у нее был “ужасный случай, требующий исцеления”, который займет время.

Дальше Нетта вела себя все “беспокойнее”, по словам Макрей, а утром 17 ноября Нетта внезапно начала паковать свои вещи и заявила хозяйке, что ей нужно немедленно вернуться в Лондон, так как несколько персон “телепатически атаковали ее” .

Макрей была настроена скептически насчет оккультизма, духов и прочей чертовщины и она не видела на Нетте внешних признаков нападения, однако приметила, что обычно блестящие серебряные украшения, которые Нетта в изобилии носила на шее, были необычно тусклыми.

Макрей сказала Нетте, что в этот день будет невозможно отплыть по морю, так как пароход не работал по воскресеньям, и тогда Нетта пришла в ярость, а потом удалилась в свою комнату.

Через несколько часов она вернулась, будучи куда спокойнее, и объявила Макрей, что передумала и останется на Ионе. Затем она вышла на прогулку, как много раз делала в прежние дни.

Макрей не сразу встревожилась, потому что Нетта всегда уходила одна и бродила по несколько часов, но ей стало не по себе, когда с наступлением темноты Нетта не вернулась обратно.

Ночь была слишком холодной и ветреной, чтобы кто-то добровольно отважился бродить по острову, и наутро Нетты тоже не было. Тогда Макрей подняла тревогу и люди стали искать Нетту. Иона маленький остров, но им все равно потребовалось целых два дня, чтобы наконец обнаружить безжизненное тело Нетты.

Оно лежало в довольно странном месте – в центре крестообразного узора, вырезанного на травяном дерне. Крест был вырезан кинжалом, найденным рядом, а тело Нетты, лежавшее на лишенной травы почве, было одето лишь в тонкий черный плащ и больше никакой одежды на ней не было.

Врач, осматривавший тело, не смог определить точное время смерти, поэтому он заявил, что она могла умереть в любое время с 17-го по 19-е число, когда было найдено ее тело.

У него также были проблемы с определением причины смерти, так что он охватил все логические основания и остановился либо на “воздействии стихии”, либо на “сердечной недостаточности”.

Ни то, ни другое не могло объяснить загадочных глубоких царапин на теле Нетты и на подошвах ее ступней, но такие царапины могли образоваться если бы Нетта безумно бежала от кого-то по каменистой поверхности.

В целом, это действительно мог быть просто несчастный случай с молодой женщиной, не знающей о смертельных последствиях сильных ветров и низких температур, заблудившейся и запутавшейся в темную ночь на изолированном шотландском острове.

Но ее коллеги из “Альфа и Омега” были убеждены, что Нетта Форнарио была убита психической телепатической атакой, вызванной кем-то, находящимся, вероятно, за много миль от острова.

Никаких других подробностей этого инцидента не известно.