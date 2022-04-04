 

Ученые: Излучение смартфона влияет на потребление пищи

04.04.2022, 6:10, Разное
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Излучение, испускаемое мобильными телефонами, в значительной степени поглощается в области головы и поэтому может оказывать влияние, в частности, на метаболизм и обработку информации в мозге.

Профессор доктор Керстин Олтманнс, заведующая кафедрой психонейробиологии Университета Любека (Северная Германия), и ее научная группа в ходе исследования выяснили, может ли существовать прямая связь между так называемым излучением мобильников и потреблением пищи.

Из более ранних исследований уже было известно, что электромагнитное излучение, например, испускаемое мобильными телефонами, повышает у крыс потребление пищи. Существует ли такая связь у людей, выясняли профессор Керстин Олтманнс совместно с дипломированным психологом Эвелиной Вардзински, руководителем обсервационного исследования, результаты которого были недавно опубликованы в Nutrients.

Для эксперимента, который проходил в три этапа с интервалами в две недели, привлекли 15 молодых мужчин. В ходе исследования испытуемых подвергали излучению двух различных смартфонов, а для контроля – мнимому воздействию. После этого участникам определенное время разрешалось питаться за шведским столом любыми блюдами. До и после воздействия мобильников были измерены спонтанное потребление пищии различные показатели крови. Энергетический метаболизм мозга отслеживался магнитно-резонансной спектроскопией.

Почти у всех испытуемых при использовании обоих видов смартфонов излучение увеличило общее потребление калорий, соответственно, на 22 % и на 27 %. Анализы крови показали, что это в основном вызвано повышением в рационе количества углеводов. Измерения МРС продемонстрировали, что при воздействии мобильников вырос оборот энергии в мозге.

По словам исследователей, излучение мобильных телефонов является не только потенциальным фактором переедания у людей, но и влияет на энергетический гомеостаз мозга, что может открыть новые возможности для изучения ожирения и других нейробиологических исследований. Доказанное влияние излучения смартфонов на мозг и пищевое поведение, особенно в отношении детей и молодежи, позволит в будущем уделять больше внимания исследованиям в этой области.



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