Мнение: Запасы
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Ситуация со складскими запасами в России стремительно ухудшается. Пополнение запасов (верхний график) не восполняет складскую убыль. Обстановка уже хуже чем в первый год «пандемийных» локдаунов и пока нет даже понимания, когда сокращение может не то что прекратиться, а замедлиться.
По всей видимости, в очень скором будущем встанет вопрос о нормированном распределении. Вот только парад победы проведем, объявим о невероятных свершениях – и начнем вводить талоны.
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Источник: Эль Мюрид
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