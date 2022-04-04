 

Кофеин подавляет симптомы синдрома гиперактивности

04.04.2022, 5:15, Разное
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Результаты новой научной работы определили новое полезное свойство кофеина. Оказывается, что помогает справиться с симптомами синдрома гиперактивности и дефицита внимания.

Не секрет, что наиболее часто с этим синдромом сталкиваются дети и подростки. Ученые предположили, что справиться с симптомами гиперактивности сможет справиться кофеин.

В результате эксперименты специалистов подтвердили, что кофеин при симптоме гиперактивности способствует улучшению памяти, внимания и концентрации. Также стало известно, что обучаемость благодаря кофеину также эффективно улучшается.



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