Кофеин подавляет симптомы синдрома гиперактивности

Результаты новой научной работы определили новое полезное свойство кофеина. Оказывается, что помогает справиться с симптомами синдрома гиперактивности и дефицита внимания.

Не секрет, что наиболее часто с этим синдромом сталкиваются дети и подростки. Ученые предположили, что справиться с симптомами гиперактивности сможет справиться кофеин.

В результате эксперименты специалистов подтвердили, что кофеин при симптоме гиперактивности способствует улучшению памяти, внимания и концентрации. Также стало известно, что обучаемость благодаря кофеину также эффективно улучшается.