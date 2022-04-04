 

Инсульт повышает риск развития сердечных осложнений в будущем

04.04.2022, 5:15, Разное
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Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой продемонстрировали, что у людей, переживших инсульт, чаще возникают сердечные осложнения.

Стало известно, что ишемический инсульт провоцирует развитие серьезных осложнений с сердечно-сосудистой системой человека. Ученые рассказали, что к ним относятся коронарный синдром, стенокардия, нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность и синдром Такоцубо.

Был проведен эксперимент, в ходе которого специалисты изучили информацию о здоровье более 300 тысяч пациентов, которые перенесли ишемический инсульт. Результаты подтвердили, что таким людям необходима более тщательная терапия.



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