Инсульт повышает риск развития сердечных осложнений в будущем

Была проведена новая исследовательская работа, результаты которой продемонстрировали, что у людей, переживших инсульт, чаще возникают сердечные осложнения.

Стало известно, что ишемический инсульт провоцирует развитие серьезных осложнений с сердечно-сосудистой системой человека. Ученые рассказали, что к ним относятся коронарный синдром, стенокардия, нарушения сердечного ритма, сердечная недостаточность и синдром Такоцубо.

Был проведен эксперимент, в ходе которого специалисты изучили информацию о здоровье более 300 тысяч пациентов, которые перенесли ишемический инсульт. Результаты подтвердили, что таким людям необходима более тщательная терапия.