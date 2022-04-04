Мнение: О патриотизме

Продолжение заочной дискуссии в верхах о патриотизме.

«Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия.

У тех, кто любит Родину, — очень разные лица.

У предателя всегда одно лицо — лицо предателя.

Главное – вовремя отличить это лицо»

(с) Медведев

Интересно, ждут пока Путин скажет, патриот ли Ургант (или же такие как Ургант) или не патриот? По настроениям масс – скорее второе. По "элитариям" видимо мнения до сих пор расходятся, раз подобная дискуссия выносимая в общественное пространство продолжается.

Дело конечно не в самом Урганте (никогда не был поклонником его творчества), а вообще в умонастроениях нашей "творческих элиты", половина которой живет по принципу "Кац предлагает сдаться" (как впрочем и сам Кац, по которому закон о фейках плачет).

По содержанию же, вполне понятно, что патриотизм он конечно не в болтовне, а в делах.

Относительно же поиска предателей по лицам, то в этом конечно главное не хватануть через край, благо примеры были.

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