Мнение: О патриотизме
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Продолжение заочной дискуссии в верхах о патриотизме.
«Патриотизм — это не образ твоих мыслей, это твои действия.
У тех, кто любит Родину, — очень разные лица.
У предателя всегда одно лицо — лицо предателя.
Главное – вовремя отличить это лицо»
(с) Медведев
Интересно, ждут пока Путин скажет, патриот ли Ургант (или же такие как Ургант) или не патриот? По настроениям масс – скорее второе. По "элитариям" видимо мнения до сих пор расходятся, раз подобная дискуссия выносимая в общественное пространство продолжается.
Дело конечно не в самом Урганте (никогда не был поклонником его творчества), а вообще в умонастроениях нашей "творческих элиты", половина которой живет по принципу "Кац предлагает сдаться" (как впрочем и сам Кац, по которому закон о фейках плачет).
По содержанию же, вполне понятно, что патриотизм он конечно не в болтовне, а в делах.
Относительно же поиска предателей по лицам, то в этом конечно главное не хватануть через край, благо примеры были.
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Источник: Colonel Cassad
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