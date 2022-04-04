 

Музей в Лондоне переименовал «Русских танцовщиц» Дега в «украинских»

04.04.2022, 4:50, Новости дня
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Лондонская национальная галерея изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы», теперь картину называют «Украинские танцовщицы», сообщил представитель музея.

Как пишет Guardian, решение приняли после соответствующих призывов украинцев в соцсетях. При этом представитель галереи заявил, что «название картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе». По его словам, «в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации», передает РИА «Новости».

«Поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему», – сказал представитель галереи. Сейчас картина не выставлена в галерее.

В марте на встрече с деятелями культуры президент РФ Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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