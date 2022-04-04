 

Посол обвинил США в замалчивании обстрела Бучи со стороны ВСУ

04.04.2022, 4:50, Новости дня
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Украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов указал, что «лживые обвинения» в адрес российских сил «уже полностью опровергнуты Минобороны России». Российские войска «покинули город Буча еще 30 марта», но «все эти дни украинские власти молчали, а теперь вдруг разразились сенсационными кадрами с целью очернить Россию и заставить оправдываться», сообщил он.

Посол подчеркнул, что «за время нахождения указанного населенного пункта под контролем» российских военных «ни один местный житель не пострадал от насильственных действий», зато была доставлена российская гуманитарная помощь (452 тонны), передает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

Антонов отметил, что «в США умышленно замалчивается тот факт, что сразу после отвода российских войск ВСУ подвергли город Буча артиллерийскому обстрелу». Он не исключил, что «именно это могло привести к потерям среди мирного населения». По его словам, «киевский режим пытается перевалить вину за все свои злодеяния на Россию».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны РФ распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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