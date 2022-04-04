ЕС собрался в среду обсудить новые санкции против России

В среду послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России, сообщил дипломатический источник.

Как пишет Financial Times, санкции, которые предлагаются рядом стран, могут включать запрет на использование российскими судами портов ЕС, новые экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей, включая уголь, нефть или газ. FT пишет, что призывы отказаться от импорта российских энергоносителей звучат все чаще, но некоторые государства выступают против подобной меры. Кроме того, ЕС может ввести дополнительные индивидуальные санкции, передает ТАСС.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек утверждает, что новый, пятый по счету, пакет санкций против РФ может включать в себя как персональные меры, так и ограничения против финансового рынка России. «Быстро, уже на этой неделе», – приводит его слова ZDF. Санкции, как сообщил Хабек, будут охватывать «весь спектр от персональных санкций до технологической продукции».

Он утверждает, что Германия «существенно продвинулась вперед» в вопросе снижения зависимости от импорта российских энергоносителей. По его словам, Берлин хочет также добиться того, чтобы «российская собственность, участвующая в использовании» инфраструктуры Германии, «не подвергалась самоуправству со стороны России».

Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.

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