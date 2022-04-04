Мнение: Локдауны

Из Китая все чаще приходят сообщения об ужесточении карантинных мер и введении перманентных локдаунов на разных территориях. Я думаю, что медицинские показатели здесь вторичны и, скорее, используются в качестве предлога для создания как раз постоянной и привычной атмосферы запретов, изоляций и любых иных ограничений, причем бессистемного и случайного характера.

Проблема, в общем-то, известная: во второй половине этого года должен состояться 20 съезд КПК. В какой-то мере съезд будет иметь определяющее значение на довольно продолжительный период времени. Суть в том, что Си Цзиньпин намерен идти на третий срок своего председательства в парти, а значит — претендует на продолжение руководства страной. Формальные предпосылки уже созданы — есть соответствующие решения, отменяющие ранее действовавшие ограничения.

В ходе «пандемии» значительная часть оппонирующих Си Цзиньпину региональных группировок если не разгромлены, то существенно ослаблены, точно так же Си Цзиньпин сумел серьезно потеснить ориентированных на глобальные группировки «комсомольцев», которые рассчитывали на возможность прихода к высшей власти именно на 20 съезде. Однако позиции Си все равно не стопроцентны, возможны любые неожиданности, включая и использование фактора улицы.

В этом плане проводимые перманентно волны «карантинного террора» имеют под собой вполне рациональную подоплеку: скорее всего, новый всплеск «пандемии» ожидает Китая аккурат под дату съезда, что позволит ввести на всей или по крайней мере на ключевой территории страны тотальный медицинский локдаун. Что существенно снизит риски выхода противников Си на улицы.

Террор становится неотъемлемым инструментом управления, особенно на этапе слома старой системы и попытки строительства чего-то нового. Так как Китай — это страна, которая прошла самый длинный отрезок на этом пути (строительство китайской «новой нормальности» стартовало в 2013 году), то именно Китай и сталкивается первым с необходимостью удержания контроля над всё более дестабилизирующейся обстановкой. И «пандемия» стали идеальным инструментом управления. Настолько хорошим, что если бы ее не было, ее в обязательном порядке нужно было создать.

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